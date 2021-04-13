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    16:46, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    О сходе снежных лавин предупредили казахстанцев спасатели ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области предупредили казахстанцев о том, что 13 – 19 апреля сохраняется опасность схода лавин в горных районах Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Как отмечают спасатели ДЧС ВКО, весенние месяцы – самый лавиноопасный период.

    «Переменчивая погода, интенсивное таяние снега – факторы, которые влияют на возможность самопроизвольного схода лавин.

    Напомним, что в области 336 лавиноопасных участка, которые угрожают автодорогам и населенным пунктам. За ними осуществлено постоянное наблюдение специалистов ВК филиала «Казселезащиты», которые проводили наземные и аэровизуальные обследования лавиноопасных очагов, следили за накоплением снега в горах и при необходимости проводили профилактические спуски», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Спасатели ДЧС ВКО рекомендуют:

    - не выходить в горы и следить за метеопрогнозами и сообщениями от спасателей.

    - воздержаться от походов/катания в случае лавинной опасности

    - не игнорировать предупреждающие знаки.

    Напомним, об опасности схода лавин в горах предупредили и жителей Алматы. В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 13-16 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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