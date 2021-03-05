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    10:15, 05 Март 2021 | GMT +6

    О сходе лавин предупредили в ДЧС Алматы

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    АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ — В ДЧС Алматы предупредили о возможном сходе лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент по ЧС Алматы информирует: на основании штормового предупреждения, в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 марта возможен сход снежных лавин», - говорится в сообщении ДЧС.

    Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

    Также горожан призвали быть осторожными в горах.

    Ранее в акимате Алматы предупреждали о сильных осадках в городе.


    Теги:
    МЧС Другие государственные органы Общество Алматы
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