О сходе лавин предупредили в ДЧС Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ — В ДЧС Алматы предупредили о возможном сходе лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по ЧС Алматы информирует: на основании штормового предупреждения, в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 марта возможен сход снежных лавин», - говорится в сообщении ДЧС.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Также горожан призвали быть осторожными в горах.

Ранее в акимате Алматы предупреждали о сильных осадках в городе.