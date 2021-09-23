О серьезных нарушениях в работе ревизионных комиссий заявил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Андрей Лукин в своём депутатском запросе на имя председателя Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета сообщил о существующих нарушениях в работе Ревизионных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению сенатора, многочисленные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны председателя и членов Ревкомиссий и являются следствием игнорирования требований законодательства.

«Результаты анализа свидетельствуют о серьезных нарушениях при осуществлении руководством и государственными аудиторами учреждений контрольно-надзорных функций, начиная с вопросов планирования и заканчивая процессом аудита и финансового контроля», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании палаты.

Депутат подчеркнул, что этому также способствует несовершенство механизмов реализации контрольно-надзорных функций, в частности системы управления рисками, которая достаточно сложна для применения её на практике и требует упрощения.

Сенатор подытожил, что Ревизионные комиссии недостаточно обеспечивают достижение поставленных перед ними целей по повышению эффективности управления и использования бюджетных средств и активов государства, несмотря на количество сотрудников в штате и выделяемые для этого средства.