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    11:04, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О серьезных нарушениях в работе ревизионных комиссий заявил сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Андрей Лукин в своём депутатском запросе на имя председателя Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета сообщил о существующих нарушениях в работе Ревизионных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению сенатора, многочисленные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны председателя и членов Ревкомиссий и являются следствием игнорирования требований законодательства.

    «Результаты анализа свидетельствуют о серьезных нарушениях при осуществлении руководством и государственными аудиторами учреждений контрольно-надзорных функций, начиная с вопросов планирования и заканчивая процессом аудита и финансового контроля», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании палаты.

    Депутат подчеркнул, что этому также способствует несовершенство механизмов реализации контрольно-надзорных функций, в частности системы управления рисками, которая достаточно сложна для применения её на практике и требует упрощения.

    Сенатор подытожил, что Ревизионные комиссии недостаточно обеспечивают достижение поставленных перед ними целей по повышению эффективности управления и использования бюджетных средств и активов государства, несмотря на количество сотрудников в штате и выделяемые для этого средства.

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