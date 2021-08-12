О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Атырау ухудшается. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Гульназ Ирбатырова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональная служба коммуникаций.
«Большинство случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в июле этого года, а именно 9445 случаев. За десять дней августа в области зарегистрировано 4379 случаев заболевания. Большинство зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом приходится на город Атырау - 60%. Жылыойский район, где расположено Тенгизское месторождение, является лидером среди других районов, где также обострилась эпидемиологическая ситуация. Выявление заболевания на основании клинических симптомов составляет 59%. Среди людей, контактировавших с больными, частота инфицирования при профилактическом осмотре составляет 15-20%, что свидетельствует о серьезном ухудшении эпидситуации», - рассказала Гульназ Ирбатырова.
Как ранее сообщалось, более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ.
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