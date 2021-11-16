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О семейных реликвиях XVIII-XIX веков рассказали павлодарские школьники

16 Ноября 2021 22:17
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О семейных реликвиях XVIII-XIX веков рассказали павлодарские школьники

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Павлодаре провели конкурс «Семейный музей» для изучения и демонстрации детьми прошлого их родителей и предков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подведены итоги городского дистанционного творческого конкурса «Семейный музей», организованного детско-юношеским центром экологии и туризма отдела образования Павлодара, - рассказали в отделе образования. - Учащиеся представили свои работы по двум номинациям».

Цель этого интересного конкурса – патриотическое, духовно-нравственное воспитание, развитие семейных традиций, изучение истории детьми семьи и родного края. В номинации «Литературное творчество» участники проекта написали сочинения, рассказы и эссе. Первое место заняли учащиеся школы № 29, II место -№№ 26, 35, центра экологии и туризма, а III место – школ № 21, 26, 29, 34, 33.

«Бихиянов Султан, учащийся 3-го класса школы № 29, написал в своём сочинении о традициях уважительного отношения к старшим, почитания и хранения в семье памяти о предках своих корней», - добавили в отделе образования.

А в номинации «Мультимедиа» участники конкурса сделали презентации видеоматериалов. Первое место среди них заняли учащиеся школы национального возрождения имени К. Даржумана, школ №№ 21, второе - школ № 21, имени М. Ауэзова, №№ 34, 35, 26, а третье место – школ №№ 29, 35, 18.

«Головчук София, учащаяся 7-го класса, и Головчук Надежда, учащаяся 4-го класса школы национального возрождения имени К. Даржумана, презентовали видеоролик о семейных предметах, которыми пользовались в XVIII-XIX веках, и которые передаются из поколения в поколение: настольная лампа, ткацкий станок, утюг.

Ученица 5-го класса школы № 21 Санира Хасмутдинова на суд жюри представила видеролик о своём прадедушке, который был знаменитым народным умельцем и ремесленником. Его работы хранятся в областном краеведческом музее, рассказали организаторы.



Фото отдела образования Павлодара.


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#Павлодарская область   #Образование   #История Казахстана  
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Автор:

Антон Гагарин

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