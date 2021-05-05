О сбоях в графике движения поездов предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на сети АО «НК «ҚТЖ» ведутся плановые работы по ремонту пути. В связи с этим возможны сбои в графике движения поездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

«В связи с ремонтными работами скорость поездов на определённом участке может быть ограничена относительно скорости, предусмотренной графиком.

На сегодняшний день проведен капитальный ремонт пути на 84,7 км. Выполнен усиленный средний ремонт пути на 14,6 км. Сплошная смена рельсовой опоры произведена на 34,5 км и колеи на 4 км.

Всего в 2021 году капитальному ремонту подвергнутся более 580 км ж/д пути. Наибольший объем работ запланирован на участках Карагандинского, Жамбылского отделений магистральной сети.⠀

Модернизация инфраструктуры направлена на повышение безопасности движения, увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов», - говорится в сообщении компании.