О санитарных требованиях в поездах и автобусах рассказал главный санврач РК на транспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие санитарно-эпидемиологические требования необходимо соблюдать в поездах и в автобусах. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК разъяснил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с первого июня пассажирские, позже автобусные сообщения возобновляются. Соответственно есть и требования, которые необходимо соблюдать. К вокзалу допускать строго в масках и по проездным билетам. Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию, как на вокзале, так и в вагонах. Также жители должны соблюдать масочный режим. На вокзалах и в вагонах должна проводиться усиленная дезинфекция. На железнодорожных вокзалах и в пассажирских поездах будут установлены санитайзеры», - пояснил главный государственный санитарный врач РК на транспорте.

По словам Садвакаса Байгабулова, в отношении автобусных сообщений здесь также предусматривается соблюдение социальной дистанции.

«В городах областного и республиканского значения, в столице Казахстана допуск в вокзалы будет осуществляться строго по билетам. Хотелось бы отметить, что все работники и персонал ежедневно будут проходить медицинское освидетельствование с замером температуры. У пассажиров также будет проводиться бесконтактная термометрия. При этом важно отметить, что по мере ситуации в каждом регионе будут рассматриваться смягчения требований. В отношении снятия блок-постов хотелось бы отметить, это не говорит о том, что мы снова вернемся к привычному образу жизни. Останутся санитарно-карантинные требования, которые необходимо будет выполнять. Пассажиры, которые прибудут, как на железнодорожном, так и на автобусном транспорте, они не будут помещаться на карантин по месту прибытия. Будет свободное перемещение», - заключил Садвакас Байгабулов.