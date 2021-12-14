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О санитарно-эпидемиологической ситуации с КВИ в Казахстане рассказал Алексей Цой
14 Декабря 2021 09:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане заболеваемость коронавирусом за последние две недели снизилась на 31%. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных», - сказал Алексей Цой.
Глава минздрава добавил, что репродуктивное число составляет – 0,89 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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