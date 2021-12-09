О санитарно-эпидемиологической ситуации рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса в Казахстане рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике зарегистрировано 977 714 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 209 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 95% больных», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что репродуктивное число составляет 0,92 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.

Ранее Алексей Цой сообщил, что в Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения. С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией.



