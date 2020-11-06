О санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе рассказал Ондасын Уразалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На борьбу с коронавирусной инфекцией в Актюбинской области выделено порядка 5 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня все силы брошены на борьбу с инфекцией и сохранение стабильной эпидемиологической ситуации. В целом, на борьбу с КВИ выделено порядка 5 млрд тенге, в том числе на приобретение медицинской техники и оборудования направлено 3,4 млрд тенге, на закуп лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ аппаратов – 1,3 млрд тенге», - сказал Ондасын Уразалин.

Было отмечено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области стабильная, в стационарах имеется 315 инфекционных коек, их количество в случае необходимости будет увеличено до 3603.

Медицинские учреждения области в полной мере обеспечены современными компьютерными томографами, стационарными рентген-аппаратами, аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, закуплено 8 мобильных передвижных комплексов, 41 санитарная машина.