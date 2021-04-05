О самочувствии после вакцинирования от коронавируса рассказал врач-инфекционист из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Врач приемного покоя модульной инфекционной больницы Северо-Казахстанской области Наталья Помазанова рассказала, как чувствовала себя после получения двух компонентов российской вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Н.Помазанова работает с «ковидными» больными больше года. Именно в ее дежурство выявили первого инфицированного в регионе. За это время сама врач не заразилась. Говорит, что как только в коллективе объявили о том, что есть возможность получить вакцину от коронавируса, сразу подписала согласие.

«Вакцина обязательно нужна. Я на протяжении 15 лет ежегодно ставлю прививку от гриппа. И получаю все необходимые прививки. Это надежный способ защитить себя от инфекций. Поэтому вопроса – прививаться ли от коронавируса – у меня даже не возникло. Не боялась нисколько новой вакцины», - сказала врач-инфекционист.

Первый компонент Н.Помазанова получила второго февраля, 23-го – второй компонент. Оба перенесла довольно хорошо.

«Противопоказаний для получения вакцины у меня не было. После получения первого компонента на второй день болела голова. Но я не связываю это непосредственно с вакциной. Все-таки мы по шесть часов работаем в СИЗах. Возможно, сказался недостаток кислорода. Ни температуры, ни слабости не было. Слегка болело место инъекции. Второй компонент вообще не почувствовала. Как только график работы будет свободнее, сдам анализ на антитела. Уверена, они есть», - сказала Н.Помазанова.