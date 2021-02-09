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    15:35, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    О самочувствии после вакцинации от коронавируса рассказал врач из СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области врач общей практики, врач мобильной бригады Денис Бресь рассказал о своем опыте вакцинирования от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С апреля прошлого года Д. Бресь работает с больными COVID-19. Сначала – на фильтре, с июня – в составе мобильной бригады. Говорит, что за это время инфекцию у него не выявили.

    «Постоянно контактирую с инфицированными коронавирусом. Решил, что лучше поступить по науке и привиться. Это гарантия того, что в дальнейшем не заболеешь. Вакцину я получил совершенно добровольно. Были, конечно, сомнения. Все-таки вакцина новая, но это все нивелируется перед страхом заразиться», - сказал врач.

    Привился он 3 февраля. В первые дни вакцинации был загружен. Врачи мобильной бригады с утра и до позднего вечера – на выезде.

    «Перед вакцинацией прошел осмотр, у меня измерили температуру, сатурацию. Врач провел опрос, выяснил, есть ли у меня хронические заболевания, аллергия, какие-либо противопоказания. Вечером поднималась температура до 37 градусов. Утром ее уже не было. Была слабость, общее недомогание, боль в месте инъекции. К обеду все симптомы прошли, и больше никакой реакции на вакцину не было. Вакцина выработает иммунитет и на какой-то период - как сейчас говорят, два года - можно быть уверенным в защите от коронавируса», - сказал Д. Бресь.


    Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

    В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Общество Безопасность
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