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О розыске похищенного оружия рассказали в МВД РК

2 Марта 2022 16:34
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О розыске похищенного оружия рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК продолжает оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным начальника следственного департамента МВД РК Санжара Адилова, на сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1069 единиц. В их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружья, 84 нарезного оружия, 168 гранат, 9 гранатомётов и 2 пулемёта. Кроме того, обнаружены и изъяты 21 759 боеприпасов.

«Отметим, что после разъяснительной работы гражданами добровольно сдано более 100 единиц оружия. В этой связи, ещё раз просим граждан сообщать в полицию любую известную информацию о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия. Оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан. Пользуясь случаем, хочу ещё раз заверить в своей открытости, мы готовы выслушать каждого, особенно пострадавших граждан и тех, кто располагает какими-либо сведениями относительно январских событий», - сказал он во время брифинга в СЦК.

Напомним, всего МВД РК расследует почти 3 тысячи уголовных дел после январских событий. Под стражей содержатся 194 лица. 152 из них арестованы за совершение краж во время массовых беспорядков, 22 – за незаконное хранение оружия и 24 – за их хищение.

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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Криминал   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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