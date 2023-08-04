О росте заболеваемости COVID-19 в мире сообщил ВОЗ

ДУШАНБЕ. KHOVAR - КАЗИНФОРМ - COVID-19 по-прежнему представляет серьезную опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KHOVAR.



Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре с 13 по 30 июля недели зарегистрировали 1 008 194 случая заражения и 3 132 летальных исхода.

В организации констатируют, что COVID-19 остается большой угрозой, несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, о котором ВОЗ объявила 5 мая. В этой связи организация призвала страны поддерживать, а не демонтировать созданную инфраструктуру борьбы с болезнью.

«Крайне важно поддерживать эпиднадзор, отчетность, отслеживать варианты коронавируса, оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска», — отмечается в бюллетене.

Рост заболеваемости на 38 % отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе, тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась. Смертность уменьшилась во всех шести регионах, причем особенно сильно — на 75 % — в Европе.

Больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея — 751 484. Далее следуют Бразилия (45 642), Австралия (30 144), Новая Зеландия (23 443) и Сингапур (23 216). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 13 по 30 июля — 695. Далее идут Перу (321), Австралия (260), Россия (251) и Республика Корея (199).