О росте внутренней торговли сообщил Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов заявил о росте внутренней торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На фоне заметного снижения показателей отрасли, вследствие принятия карантинных ограничений, мы отмечаем постепенное восстановление активности во внутренней торговле. За 5 месяцев 2021 года внутренний товарооборот вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Он напомнил, что вынужденный жесткий карантин в период ЧП привел к полной остановке торговых и других объектов.

«В этот период мы потеряли более 1 трлн тенге торгового оборота. Однако важной характеристикой сегодняшних показателей является то, что мы за пять месяцев текущего года уже на 0,5 трлн тенге опережаем показатель допандемического 2019 года. Торговля является ключевой отраслью экономики с долей в структуре ВВП порядка 14,7% по итогам первого квартала текущего года. В результате пандемии доля торговли сократилась и поэтому сейчас на ее развитие уделяется особое внимание», - отметил министр.

«В 2020 году индекс физического объема в сравнение с 2019 годом снизился на 14,4 процентных пункта и составил 92,7%. Но, за первые 5 месяцев по предварительным данным наблюдается восстановление и реальный рост в торговле составил +6,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом», - заключил Бахыт Султанов.



