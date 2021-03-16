О росте мошенничества в сфере производства мебели сообщила общественница

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице растет количество фактов мошенничества в сфере предпринимательства по изготовлению мебели. Об этом сообщила заместитель председателя Общественного объединения «Адилет» Турсын Джагпарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице нам жалуются не меньше 50-60 человек в день. Половина из них просит совета, остальные приходят с конкретным заявлением о нарушении их потребительских прав. Очевидно, что торговля через интернет развивается в основном из-за пандемии. Однако видно, что мошенников в этой сфере стало больше. Поэтому к нам поступает много жалоб по этому вопросу», - сказала Турсын Джагпарова после церемонии награждения представителей общественных объединений потребителей.

Она также рассказала, какое именно направление в последнее время облюбовали мошенники.

«В столице развита строительная отрасль. Люди покупают и получают квартиры, им нужна мебель. Но в сфере предпринимательства по изготовлению мебели процветает мошенничество. Мошенники берут деньги клиентов, а в дальнейшем обманывают их, не изготовляя мебель и не возвращая деньги. Также есть жалобы на продукты питания, одежду», - заключила спикер.