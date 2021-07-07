О росте интернет-мошенничества в Казахстане заявили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии ведомства, на котором подведены итоги работы органов внутренних дел. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечается положительная динамика снижения преступности в стране. Сократилось количество тяжких преступлений, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, скотокрадств, хулиганств. На 40% меньше совершено правонарушений несовершеннолетними, на 20% - в состоянии алкогольного опьянения, на треть - в общественных местах и на улицах», - сказала Шугыла Бериккызы.

Спикер добавила, что министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев акцентировал внимание на продолжающийся рост интернет-мошенничества, связанный с распространением дистанционных покупок и онлайн-услуг.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3 213 преступлений, 2 158 из них раскрыто в течение суток.

«В стране за неделю совершено 3 213 преступлений, 2 158 из них раскрыто в течение суток», - сказала Шугыла Бериккызы.

Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 8 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 38 грабежей, 470 краж чужого имущества.





