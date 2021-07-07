О росте интернет-мошенничества в Казахстане заявили в МВД
«Отмечается положительная динамика снижения преступности в стране. Сократилось количество тяжких преступлений, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, скотокрадств, хулиганств. На 40% меньше совершено правонарушений несовершеннолетними, на 20% - в состоянии алкогольного опьянения, на треть - в общественных местах и на улицах», - сказала Шугыла Бериккызы.
Спикер добавила, что министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев акцентировал внимание на продолжающийся рост интернет-мошенничества, связанный с распространением дистанционных покупок и онлайн-услуг.
Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3 213 преступлений, 2 158 из них раскрыто в течение суток.
«В стране за неделю совершено 3 213 преступлений, 2 158 из них раскрыто в течение суток», - сказала Шугыла Бериккызы.
Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 8 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 38 грабежей, 470 краж чужого имущества.