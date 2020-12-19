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О росте интернет-мошенничеств предупредили жителей СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Декабря 2020, 22:51
О росте интернет-мошенничеств предупредили жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник управления полиции города Петропавловска Жандос Мухатов обратился к жителям с просьбой проявлять бдительность при осуществлении финансовых операций из-за роста интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, факты интернет-мошенничества стражи порядка регистрируют практически каждый день.

Наиболее распространён обман, связанный с требованием предоплаты за интернет-покупки.

Несколько дней назад 21-летний горожанин по объявлению на сайте «Kolesa.kz» перечислил 132 тысячи тенге за коробку передач. «Продавец» представился жителем Караганды и даже выслал фото удостоверения личности, чтобы убедить жертву в том, что он реальный человек. Получив деньги, он тут же оборвал связь. Оперативники установили, что настоящий карагандинец, удостоверение которого было использовано, не имеет отношения к обману. Однажды он доверил фото своих документов некоей организации. Данные оказались в руках мошенников и с тех пор неоднократно использовались для обмана доверчивых покупателей.

Иногда преступники представляются по телефону службой безопасности банка и сообщают, что на банковских картах клиентов происходят сомнительные операции. Они просят продиктовать номер карты, трёхзначный СVV-код с её обратной стороны и код, поступивший в SMS-сообщении. Впоследствии через интернет-банкинг с помощью полученных данных мошенники похищают средства, находящиеся на счетах жертв.

«Рост интернет-мошенничеств в Петропавловске составил 68,5%. С начала года зарегистрировано 337 фактов, из них окончено производством 53. Большая часть остаётся нераскрытой из-за сложности установления подозреваемых. Большинство интернет-преступлений носят трансграничный характер: жертва находится в одном регионе, мошенник - в другом, иногда - в другой стране. С января сотрудники отдела криминальной полиции выезжали в 12 служебных командировок, в ходе которых выявили 34 подозреваемых», - рассказал Ж. Мухатов.

Глава петропавловской полиции призвал людей быть бдительными и оберегать свои конфиденциальные данные.

Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Происшествия   МВД РК   Силовые структуры   Общество  
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