О росте грузоперевозок заявили в профильном министерстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о положительных изменениях в сфере грузоперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня транспортная отрасль демонстрирует положительную динамику. Сохранился рост объема грузоперевозок», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, за январь - февраль т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 10% и составил 70,8 млн. тонн; объем перевозок транзитных грузов вырос на 20% и составил 4 млн. тонн, контейнеров на 12% с показателем в 174,7 тыс. двадцатифутового эквивалента.

«В этом году перед нами стоит задача довести объем грузоперевозок железнодорожным транспортом до 420 млн. тонн, транзитных перевозок до 24,5 млн. тонн и транзита контейнеров до 1100 тыс. ДФЭ. Сегодня порядка 90% транзитных грузов перевозится железнодорожным транспортом», - отметил министр.

В целом, подчеркнул глава ведомства, ключевой количественный показатель развития транзитно-транспортного потенциала нашей страны определен в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйверы развития страны».

«Мы должны до 2025 года довести объем транзитных перевозок до 30 млн. тонн. Для достижения поставленной задачи нами принимаются меры по строительству железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, контейнеризации грузов, развитию альтернативных маршрутов, развитию международных коридоров», - заключил К. Ускенбаев.