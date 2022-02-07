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О росте безналичных расчетов заявили в Миннацэкономики

7 Февраля 2022 10:55
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О росте безналичных расчетов заявили в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил о росте безналичных расчетов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как всем известно, налоги являются одним из основных инструментов регулирования экономики, перераспределения национального дохода, а также стимулирования развития бизнеса. Поэтому сфера налогообложения требует постоянного совершенствования. В последние годы сделан акцент на развитие малого предпринимательства. Так, субъекты микро- и малого бизнеса, применяющие специальные налоговые режимы, освобождены от налогов на доходы на три года (2020-2022 годы). Кроме того, введен мораторий на проверки микро и малого бизнеса на этот же срок. Эти меры охватывают более 1 млн субъектов бизнеса», - написал Алибек Куантыров в своем ответе на депутатский запрос.

Он подчеркнул, что на этом фоне от бизнеса требуется добросовестное и прозрачное ведение деятельности, в том числе через использование инструментов безналичных расчетов.

«Это необходимо для «обеления» экономики, особенно в сферах торговли и услуг, где сохраняется значительная доля теневых оборотов. По данным Национального Банка Республики Казахстан, за период 2019- 2020 годы количество безналичных транзакций выросло более чем в 2,4 раза и достигло 35,3 трлн тенге, наблюдается стремительное уменьшение объема обналичивания средств с использованием платежных карт с 89,6% в 2015 году до 32,6% по итогам 2020 года. Однако денежные средства, поступающие через мобильные переводы, предпринимателями не отражаются в доходах, несмотря на действующее освобождение от налогообложения», - отметил министр.

«Таким образом, требовалось законодательное урегулирование вопроса учета таких доходов и соответствующие изменения внесены в налоговое законодательство в 2021 году. Таким образом, получение сведений по доходам предпринимателей, полученным через мобильные переводы, направлено на учет доходов и снижение теневых оборотов», - заключил глава ведомства.



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#Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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