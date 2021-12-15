О росте активов страхового рынка заявила Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте активов страхового рынка на 76% за последние три года заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 76% за последние три года и составляют по состоянию на ноябрь 1,7 трлн тенге, или 2,3% от ВВП», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер добавила, что основной целью законопроекта является развитие страхового рынка и рынка ценных бумаг путем внедрения новых продуктов, дальнейшей цифровизации услуг, повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов, приведение действующего законодательства в соответствие с наилучшими международными практиками.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 кодекса и 27 законов.



