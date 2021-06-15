О росте активов Нацфонда заявили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии Национального фонда страны рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным компонентом бюджетного процесса является Национальный фонд. Его активы на 1 июня текущего года составили 27,6 трлн тенге, в том числе валютный портфель - 58,5 млрд долларов. Необходимо отметить, что по итогам 2020 года Нацфонд вырос на 744 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече.

Он заверил, что министерством на системной основе ведется работа, направленная на усиление его сберегательной функции.

«В частности, внесены поправки в Бюджетный кодекс по поэтапному сокращению размера гарантированного трансферта из Нацфонда и применению контрцикличного бюджетного правила», - отметил министр.

«Данные меры способствуют накоплению активов Нацфонда и постепенному снижению ненефтяного дефицита», - заключил Е. Жамаубаев.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил основные направления работы ведомства в 2021 году.