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О росте активов Нацфонда заявили в Минфине

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Июня 2021, 11:39
О росте активов Нацфонда заявили в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии Национального фонда страны рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным компонентом бюджетного процесса является Национальный фонд. Его активы на 1 июня текущего года составили 27,6 трлн тенге, в том числе валютный портфель - 58,5 млрд долларов. Необходимо отметить, что по итогам 2020 года Нацфонд вырос на 744 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече.

Он заверил, что министерством на системной основе ведется работа, направленная на усиление его сберегательной функции.

«В частности, внесены поправки в Бюджетный кодекс по поэтапному сокращению размера гарантированного трансферта из Нацфонда и применению контрцикличного бюджетного правила», - отметил министр.

«Данные меры способствуют накоплению активов Нацфонда и постепенному снижению ненефтяного дефицита», - заключил Е. Жамаубаев.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил основные направления работы ведомства в 2021 году.


Экономика   Минфин РК   Бюджет  
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