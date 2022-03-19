О российских университетах, ценах на ЕНТ и частных школах в новом выпуске рубрики «Обратная связь» рассказали в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гости рубрики «Обратная связь» ответили на вопросы подписчиков о включении российских университетов в программу «Болашак», стоимости пробного ЕНТ и подачи документов в частные школы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

К примеру, пользователь под ником ibek_q написал: «Не надо отправлять детей в Россию. Я против того, чтобы за счет налогоплательщиков наши дети получали образование в России». На комментарий пользователя ответил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев. По его словам, в этом году был расширен список вузов, в которых казахстанцы могут обучаться по программе «Болашак». Так, если ранее по стипендиальной программе можно было поступить в 214 университетов мира, то сейчас в их число вошло еще свыше 20 вузов. Среди них есть и российские университеты. По словам К. Ергалиева, это хорошая возможность для тех, кто плохо владеет английским языком, но хорошо знает русский язык. При этом увеличение количества российских вузов не мешает студентам выбирать американские, азиатские или европейские университеты. Расширив географию программы «Болашак», министерство обеспечило широкий выбор зарубежных вузов.

Еще один пользователь @marzhankb написал: «Министр вроде говорил, что вдвое снизит стоимость ЕНТ. Но результатов пока не вижу, так как мы заплатили 4 230 тенге за мартовское ЕНТ». На этот вопрос ответил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев. Он пояснил, что поручение министра касалось пробного ЕНТ, и оно уже выполнено – стоимость снижена с 2 917 тенге до 1 458 тенге. Стоимость январского, мартовского и августовского тестирований дороже, поскольку к их проведению привлекаются члены специальной государственной комиссии и сотрудники Национального центра тестирования. По их итогам абитуриенты могут поступить на грант или платное отделение вузов. Однако после поручения министра стоимость и этих тестирований снижена с 5640 тенге до 4230 тенге.

Пользователь @elenpape поинтересовался, как можно поступить в частную школу. Заместитель директора департамента АО «Финансовый центр» МОН РК Олжас Байгожин сообщил, что подать документы в частные школы можно через приемную комиссию. Перечень необходимых документов небольшой: заявление родителей, свидетельство о рождении ребенка и фото 3*4. Но некоторые школы могут предъявить дополнительные требования. Дети проходят тестирование или собеседование. Решение о приеме ребенка в школу принимается по заключению приемной комиссии. По словам Олжаса Байгожина, с 2019 года в Казахстане при поддержке государства были открыты 287 частных школ для 95 тыс. учащихся.