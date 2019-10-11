О роли Золотой Орды в современной истории рассказали ученые в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау проходит международная научно-практическая конференция «Улус Джучи и Сарайчик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На конференции собрались ученые из Турции, Германии, России и Китая. А также известные казахстанские исследователи истории. Главная цель конференции – ознакомиться с новыми, ранее не известными, страницами истории могущественного средневекового государства, существовавшего на территории Евразии – Улус Джучи.

«Эта конференция важна тем, что дает возможность еще раз осмыслить роль государства Улус Джучи (Золотой Орды) в развитии истории современного Казахстана», - подчеркнул на открытии конференции академик НАН РК, руководитель центра гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру» Хангельды Абжанов.

Проводимая в Атырау международная конференция ученых одно из многих мероприятий, приуроченных празднованию юбилейной даты Золотой Орды (750-летие), которое анонсировал в своем Послании народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. А затем, выступая на Международном туристическом форуме «Ұлытау-2019», Глава государства отдельно упомянул историческую роль Жошы-хана - основателя Золотой Орды.

На конференции ученые, исследователи истории говорили о роли золотоордынского периода в истории Казахстана, необходимости его изучении, значении исторических знаний для современного человека. Отмечая, что на территории Казахстана имеется огромное количество письменных источников и культурных памятников, связанных с Золотой Ордой. Отдельно стоит отметить городище Сарайшык – одну из столиц Золотой Орды, где были похоронены ордынские ханы Тохта и Азь Жанибек, а позже – казахские ханы Жанибек и Касым.

Казахстанские и зарубежные исследователи поделилась новыми историческими документами и фактами, которые долгие годы хранились в музеях и архивах разных стран. А присутствующие на конференции студенты и преподаватели получили колоссальную информацию, которая будет полезна для осмысления исторических фактов. И заставит взглянуть на события прошлого под другим углом.