О роли парламентской дипломатии рассказал спикер Великого национального собрания Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парламентская дипломатия становится новым элементом решения актуальных вопросов общества. Таким мнением поделился спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны согласиться с тем, что мир сталкивается с большими бедствиями, войнами, конфликтами. Многие из жителей, к сожалению, становятся беженцами. Чтобы найти решение вопросов относительно таких проблем, нам необходимо продемонстрировать совместную позицию. В этом плане диалог, безопасность и партнерство являются ключевыми элементами для решения таких вопросов», - сказал спикер Великого национального собрания Турции в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии в столице.

По его словам, одним из правильных подходов для решения насущных проблем общества является выработка международной политики.

«В последние годы в мире парламентская дипломатия стала новым элементом разрешения всех актуальных вопросов. Считаю, что это придаст импульс в развитие новых решений. Парламент как во внутренней, так и во внешней политике играет важную роль. В евразийском континенте мы, являясь представителями, должны активно применять парламентскую дипломатию. Для достижения совместных проектов, решения общих вопросов мы должны работать в новом ключе. Когда мы замечаем, что центр тяжести уже переходит от Европы к Азии, мы должны вырабатывать новые проекты. Турция является неотъемлемой частью европейского и азиатского континента. В этом плане Турция проявила новую инициативу «Вновь Азия», которая вносит вклад в решение многих насущных вопросов», - отметил Мустафа Шентоп.

Отметим, что третье совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось в 2018 году в городе Анталье на тему: «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии».