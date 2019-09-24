+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 24 °С
USD 385.96 EUR 423.78
RUB 6.03 CNY 54.16
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О роли парламентской дипломатии рассказал спикер Великого национального собрания Турции

24 Сентября 2019 15:41
Поделиться:
О роли парламентской дипломатии рассказал спикер Великого национального собрания Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парламентская дипломатия становится новым элементом решения актуальных вопросов общества. Таким мнением поделился спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Межпарламентская дипломатия играют важную роль в развитии сотрудничества между странами - Октай Асадов
Андрей Данко подчеркнул возросший авторитет совещания спикеров парламентов стран Евразии ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ СОЗДАДУТ НОВЫЙ ИНСТИТУТ Совместное заседание палат Парламента РК состоится 2 сентября

«Мы должны согласиться с тем, что мир сталкивается с большими бедствиями, войнами, конфликтами. Многие из жителей, к сожалению, становятся беженцами. Чтобы найти решение вопросов относительно таких проблем, нам необходимо продемонстрировать совместную позицию. В этом плане диалог, безопасность и партнерство являются ключевыми элементами для решения таких вопросов», - сказал спикер Великого национального собрания Турции в ходе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии в столице.

По его словам, одним из правильных подходов для решения насущных проблем общества является выработка международной политики.

«В последние годы в мире парламентская дипломатия стала новым элементом разрешения всех актуальных вопросов. Считаю, что это придаст импульс в развитие новых решений. Парламент как во внутренней, так и во внешней политике играет важную роль. В евразийском континенте мы, являясь представителями, должны активно применять парламентскую дипломатию. Для достижения совместных проектов, решения общих вопросов мы должны работать в новом ключе. Когда мы замечаем, что центр тяжести уже переходит от Европы к Азии, мы должны вырабатывать новые проекты. Турция является неотъемлемой частью европейского и азиатского континента. В этом плане Турция проявила новую инициативу «Вновь Азия», которая вносит вклад в решение многих насущных вопросов», - отметил Мустафа Шентоп.

Отметим, что третье совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось в 2018 году в городе Анталье на тему: «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Центральная Азия, Нур-Султан, Мажилис, Сенат, Турция, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив