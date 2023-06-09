О роли Казахстана в инициативе Еврокомиссии Global Gateway рассказал представитель ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дмитрий Мариясин, заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, дал интервью телеведущей телеканала Jibek Joly Кунсае Курмет в рамках Международного форума Астана, в котором особое внимание уделил возможности открытия регионального центра ООН по продвижению ЦУР в Алматы и той роли, которую Казахстан может сыграть в инициативе Global Gateway, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В начале интервью Дмитрий Мариясин поблагодарил Правительство Казахстана за приглашение ЕЭК ООН на форум, добавив, что мероприятие в столице страны впечатляет и прекрасно организовано с представительным составом спикеров и участников.

Отвечая на вопрос о возможности создания в Алматы регионального центра ООН по продвижению ЦУР - инициативу, выдвинутую Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН сказал, что ООН известно об этой интересной инициативе Правительства Казахстана.

Далее Мариясин поблагодарил Казахстан за то, что он является таким верным сторонником ООН, а также глобальной и региональной работы по достижению Целей устойчивого развития. «Обе региональные комиссии ООН, которые занимаются Казахстаном, ведут переговоры с Правительством об этой идее. И если Генеральный секретарь ООН примет решение о создании такого центра в партнерстве с Правительством, мы будем очень рады его поддержать», — сказал он.

Заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН подчеркнул, что Казахстан решает ситуацию с геополитической напряженностью как страна, действительно приверженная нейтралитету и беспристрастности в соответствии с ценностями, которые разделяет ООН.

«Это непросто для любой страны, особенно тяжело для региона Центральной Азии, который зависит от торговых потоков, транспортных путей и является своего рода связующим звеном между Востоком и Западом. Поэтому, когда возникает напряженность, люди в Центральной Азии могут страдать, но из этого вытекают и возможности. Думаю, нужно уметь разграничивать очень сложные геополитические вопросы и что в них есть для малого и среднего бизнеса, для экспедиторов, для разных секторов экономики, где могут выиграть страны Центральной Азии, в том числе и Казахстан», — отметил спикер, добавив, что любые решения, принимаемые на глобальном уровне, должны приниматься с учетом долгосрочной перспективы устойчивого развития.

«Я думаю, что Казахстан действительно хорошо использует возможности своего географического положения. Казахстан находится буквально на перекрестке. И, например, амбициозные планы по запуску третьего железнодорожного перехода с Китаем, которые я имел возможность сегодня обсудить с Правительством Казахстана, являются хорошим примером грамотных инвестиций, ориентированных на будущее», — сказал Мариясин, также отметив важность работы на нескольких маршрутах среднего коридора.

Он продолжил, подчеркнув, что строить дороги недостаточно. «У вас должна быть инвестиционная стратегия в отношении инфраструктуры, которая будет поддерживать эти дороги. Вам нужно создать рабочие места вдоль коридоров, сделав их коридорами развития. Вам нужно понять перспективы рынка для товаров. Вам нужно, чтобы пограничные переходы работали бесперебойно», — отметил Дмитрий Мариясин.

В ходе интервью он также коснулся участия Казахстана в инициативе ЕС Global Gateway.

«Global Gateway — чрезвычайно важная инициатива Европейского Союза. Казахстан развивает стратегическое партнерство с ЕС. Например, недавно подписанное соглашение о критическом минеральном сырье или критических полезных ископаемых, которые являются приоритетными для Европейского Союза и, откровенно говоря, для всего мира. Критические полезные ископаемые буквально имеют решающее значение для перехода к «зеленой» энергии, цифровизации и т.д. Казахстан - страна, богатая полезными ископаемыми, в том числе критическими полезными ископаемыми, будет поставлять их в ЕС. Global Gateway посвящена инвестициям в инфраструктуру, ориентированным на устойчивое развитие, и мы с нетерпением ждем новостей о конкретных проектах в Казахстане, которые, например, помогут стране внедрить устойчивые методы добычи полезных ископаемых», — сказал он.