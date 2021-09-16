О роли информационных технологий в мире после пандемии высказалась Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на площадке Евразийского Медиа Форума рассказала, как повлияла пандемия на общество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аида Балаева приняла участие в сессии «Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального существования» в рамках ЕАМФ.

«Заглавная тема нынешнего форума - как изменился мир после пандемии. Начнем того, что коронавирус не новая угроза для человека. В истории есть примеры, когда неоднократно распространялись черная чума, оспа, сибирская язва. Но впервые наши дни распространение вируса имело всеобъемлющий, планетарный характер и это не могло не изменить мир, не сказаться на целых отраслях экономики, не оказать воздействие на сферу управления. Но главное, на чем сказалась пандемия - на нас, на каждом отдельном человеке. Маски, средства защиты были редкостью, а стали сегодня обыденностью. Но это лишь внешняя сторона, гораздо важнее глубинные внутренние изменения практически во всех сферах жизнедеятельности общества», - сказала министр информации и общественного развития, выступая на сессии форума.

«Сегодня надо исходить из того, как изменилось или изменится всё: как мы размышляем, поведенческие стереотипы, структура потребления, процессы управления и система образования. Шкалу изменений применить очень трудно», - считает Аида Балаева.

Также глава МИОР отметила, что человечество фактически усвоило: кроме производств можно осуществлять деятельность без привязки к месту работы. Благодаря информационным технологиям человечество без особого ущерба для управляемости смогло осуществить карантинные мероприятия и объявить локдаун.

«Несмотря на это, число жертв коронавируса превысило 4 млн человек. Сравните - с начала XXI века за первые 14 лет в конфликтах, по которым ведется статистика, погибло 780 тысяч человек», - привела данные министр.

Также пандемия резко снизила транспортные сообщения меду странами и континентами, напомнила Аида Балаева.

«Однако благодаря информационным технологиям мы не потеряли связь с внешним видом, почти полностью переведя их в виртуальное пространство. Мир моментально отреагировал на новые условия. Об этом говорит тот факт, что если в декабре 2019 года количество пользователей всем известного сервиса ZOOM составляло 10 млн, то уже в марте 2020 года оно выросло до 200 млн», - отметила глава МИОР.

Напомним, с 15 по 17 сентября проходит Евразийский Медиа Форум.

Участников форума ранее поприветствовали Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.