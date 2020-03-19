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О роли Елбасы в партийной деятельности рассказал Бауыржан Байбек

19 Марта 2020 17:25
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О роли Елбасы в партийной деятельности рассказал Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О роли Елбасы Нурсултана Назарбаева в партийной деятельности рассказал первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как первый заместитель Председателя партии Nur Otan, особо хотел бы выделить его партийную деятельность. Лидер партии инициировал масштабную перезагрузку Nur Otan. Акцент сделан на выстраивании современной модели коммуникации, пересмотрены подходы работы с населением, внедряется новый механизм внутрипартийного отбора – праймериз», - сказал Бауыржан Байбек в интервью Liter.kz.

Бауыржан Байбек также подчеркнул, что избранный Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно проводит политику преемственности, реализуя важные реформы в общественно-политической и социально-экономической сферах.

«Обеспечена слаженная работа всех ветвей государственной власти по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Сегодня государственные институты эффективно противостоят пандемии коронавируса, охватившего весь мир. Благодаря решительным мерам под руководством Главы государства в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Это говорит о состоятельности нашей системы государственного управления. Конечно, для нашей страны и всего мира настали весьма непростые времена, идет общемировой экономический спад. Но уверен, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным», - считает первый заместитель Председателя партии.


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Ключевые слова: Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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