О риске провоза запрещенных грузов через казахстанско-кыргызскую границу заявил депутат

Депутат Сената Андрей Лукин рассказал об отсутствии должного контроля за грузоперевозками на пункте пропуска «Чалдовар» на казахстанско-кыргызской границе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Выявлением контрабанды и запрещенных предметов на данном пункте пропуска занимается только пограничная служба, проводя лишь визуальный осмотр. И это при том, что только за последние 3 года из Кыргызстана через станцию «Чалдовар» в Казахстан импортировано 190 тысяч тонн груза, экспортировано — 3 млн 565 тысяч тонн. На посту отсутствует возможность изучения образцов продукции и сырья в лаборатории, в результате высок риск провоза под видом легального товара, запрещенных грузов», — сказал Андрей Лукин в своем депзапросе на заседании Сената.

По его словам, это негативно влияет на экономическую безопасность страны, а отсутствие должного контроля приведет к криминализации приграничных с Кыргызстаном регионов и появлению маргинальных групп, занимающихся незаконными перевозками товаров.

В этой связи Андрей Лукин призвал Правительство принять нормативный правовой акт, регулирующий и усиливающий порядок контроля за перемещением грузов на данном посту.