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    18:44, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О риске формирования склонового стока в Жамбылской области предупредили синоптики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 10 и 11 сентября озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 10 по 11 сентября 2021 года в горных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

    10 сентября на западе, Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный ночью, на западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на юго-западе, юге области порывы 25 м/с.

    В Петропавловске днем 10 сентября ожидается гроза, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

    Ночью 10 сентября на севере Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Днем на севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде днем 10 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

    В Жезказгане днем 10 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

    10 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

    10 сентября ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на северо-западе, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юго-востоке области порывы 25 м/с.

    В городе Нур-Султан днем 10 сентября ожидается гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    10 сентября ночью на северо-западе, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на северо-западе, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юго-востоке области порывы 25 м/с.

    В городе Кокшетау утром и днем 10 сентября ожидается гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    10 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 10 сентября на севере Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.


    Теги:
    Погода Казгидромет
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