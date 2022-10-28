О рисках хранения газовых баллонов напомнили в МЧС РК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением в Жетысуской области министр по ЧС Юрий Ильин остановился на вопросах безопасности хранения газовых баллонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Неправильное использование и хранение газовых баллонов в одной квартире приводит к риску гибели людей всего подъезда. Дополнительно проводится разъяснительная работа с потребителями-гражданами и владельцами газонаполнительных станций по правилам эксплуатации газового оборудования, бытовых газовых баллонов. Нужно использовать только исправное газовое оборудование. Применение газовых баллонов в многоквартирных домах этажностью более двух этажей запрещено», - сообщил Юрий Ильин.

С 2014 года контроль за безопасной эксплуатацией газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей возложен на акиматы.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин провел встречу с населением Жетысуской области и сообщил, что количество погибших при ЧС снизилось на 41% в области.

Фото: gov.kz