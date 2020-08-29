О результатах выездов в места проживания этносов рассказали в Институте прикладных этнополитических исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов встретился с коллективом Института прикладных этнополитических исследований. В ходе встречи были заслушаны руководители структурных подразделений и обсуждены ключевые направления деятельности института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.

М. Азильханов акцентрировал внимание на проводимые институтом исследовательские проекты. Подчеркивалась необходимость формирования институтом единой методологической базы для всех регионов страны по проведению социологических и аналитических исследований в межэтнической сфере.

Директор института Талгат Калиев рассказал о результатах мониторинговых выездов в места компактного проживания этносов и выработке конкретных рекомендаций для центральных государственных и местных исполнительных органов.Также Т. Калиев предложил на постоянной основе проводить рабочие встречи по обсуждению реализуемых исследовательских проектов института с сотрудниками Комитета по развитию межэтнических отношений министерства.М. Азильханов отметил важность подкрепления проводимых исследований контент-анализом информационного пространства, данными статистики и социологических исследований.По итогам встречи М. Азильханов определил ряд приоритетных для института задач.