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О результатах выездов в места проживания этносов рассказали в Институте прикладных этнополитических исследований
29 Августа 2020 00:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов встретился с коллективом Института прикладных этнополитических исследований. В ходе встречи были заслушаны руководители структурных подразделений и обсуждены ключевые направления деятельности института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.
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М. Азильханов акцентрировал внимание на проводимые институтом исследовательские проекты. Подчеркивалась необходимость формирования институтом единой методологической базы для всех регионов страны по проведению социологических и аналитических исследований в межэтнической сфере.
Директор института Талгат Калиев рассказал о результатах мониторинговых выездов в места компактного проживания этносов и выработке конкретных рекомендаций для центральных государственных и местных исполнительных органов.
Также Т. Калиев предложил на постоянной основе проводить рабочие встречи по обсуждению реализуемых исследовательских проектов института с сотрудниками Комитета по развитию межэтнических отношений министерства.
М. Азильханов отметил важность подкрепления проводимых исследований контент-анализом информационного пространства, данными статистики и социологических исследований.
По итогам встречи М. Азильханов определил ряд приоритетных для института задач.
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