О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В период с 8 января 2022 года в г.Алматы и Алматинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, Министерства обороны и Национальной гвардии задержано 675 подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНБ РК.

Как сообщили в Комитете национальной безопасности, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и т.п.).

Призываем всех граждан оказывать содействие правоохранительным и специальным органам в стабилизации и восстановлении правового порядка.