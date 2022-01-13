О результатах розыска лиц, причастных к террористическим актам, сообщили в КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения «Арлан» МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на Департамент полиции города Талдыкоргана и восемь (в том числе, четверо граждан ЦАР) – возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в городе Алматы. Задержанные переданы в подразделения полиции.

11 января 2022 года в Туркестанской области в авиационном пункте пропуска «Шымкент» при оформлении рейса КС-7425 сообщением «Туркестан – Стамбул» выявлен гражданин РК, который был участником митингов в городе Кызылорде и распространял через мессенджеры социальных сетей информацию о призыве граждан для участия в беспорядках. Задержанный передан в линейный отдел полиции города Шымкента.

10 января 2022 года в Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Убаган» в рамках фильтрационных мероприятий задержан гражданин РК «П» 1986 г.р., житель города Тараза. В ходе проверочных мероприятий в мобильном телефоне обнаружена его фотография в спецобмундировании силовых структур (защитный шлем, разгрузочный жилет, металлический щит и резиновая палка), с датой ее создания 5 января текущего года. Для проведения следственных мероприятий данное лицо передано в Узункольский РОП.