О результатах работы мобильных комплексов «АРКАН» рассказали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Каковы результаты использования в работе дорожных полицейских мобильных комплексов «АРКАН», рассказали в правоохранительном ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре 2019 года были приобретены автоматизированные мобильные комплексы «АРКАН» для стабилизации уровня аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Жамбылской области, - пояснили в ведомстве. - Данный комплекс способен без участия сотрудника полиции производить фиксацию всего проезжающего транспорта через контролируемый участок дороги, распознавать номерные знаки, цвет и марку. Но главная цель здесь - выявление нарушителей скоростного режима».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, мобильные комплексы «АРКАН» установлены на десяти патрульных автомашинах марки «Джак» батальона патрульной полиции, обслуживающей автодороги республиканского значения. С 21 января автомашины, оснащенные МК «АРКАН», выставляются на аварийно-опасных участках, в населенных пунктах, через которые проходит республиканская автотрасса. Учитываются при этом стабильность связи и хороший сигнал GSM c поддержкой интернета. Всё это необходимо для своевременной фиксации проезжающего автотранспорта в онлайн-режиме.

Данные и видеоинформация с использованием мобильной связи в режиме реального времени в автоматическом режиме передаются в центр обработки данных полиции и Единого реестра административных производств (ЕРАП) Генеральной прокуратуры РК. По выгрузке данных с процессингового центра за 2020 год МК «Аркан» выявили 26 151 факт нарушений Правил дорожного движения.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области отметили, что руководством управления местной полицейской службы области и батальона патрульной полиции проводится активная работа по внедрению цифровых технологий в повседневную деятельность сотрудников полиции для обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения ДТП.

«Мобильный комплекс «АРКАН» в первую очередь предназначен для осуществления комплекса мер по снижению аварийности, раскрытию преступлений, и, главное, - выявлению нарушителей скоростного режима. Просим водителей не нарушать Правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим, так как ваша безопасность - в ваших руках», - резюмировали в ведомстве.