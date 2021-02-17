О резком понижении температуры предупредили жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан предупредили жителей столицы о резком понижении температуры. Об этом передает МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет» 18-19 февраля ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 1-3 тепла до 15-17 мороза с дальнейшим понижением.