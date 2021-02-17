РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:17, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    О резком понижении температуры предупредили жителей столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан предупредили жителей столицы о резком понижении температуры. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По данным РГП «Казгидромет» 18-19 февраля ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 1-3 тепла до 15-17 мороза с дальнейшим понижением.


    Теги:
    Погода МЧС Казгидромет Астана Главная КазАгро
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:51
    Более 200 очередников не могут получить квартиры в Петропавловске
    Сегодня, 11:44
    Водительские права по новым правилам будут получать казахстанцы
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!