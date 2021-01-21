О резком похолодании предупредили синоптики казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

22 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5, местами 8 мороза, в северных районах - 13-18 мороза, днем до 0-5, местами 8 мороза, в северных районах 12 мороза.

23 января днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. Местами ожидаются метель, туман, ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах - 30 м/с и более. В Туркестане днем 22 января ожидается резкое понижение температуры воздуха до 6-8 мороза. 22-23 января ожидаются метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Шымкенте утром и днем 22 января ожидается сильный снег. Днем резкое понижение температуры воздуха до 3-5 мороза.

22 января в Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с.

22 января в Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20 мороза, днем до 3-8, местами 11 мороза. 22 января в Кызылординской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

Днем 22 января в городе Талдыкоргане ожидается гололед. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

22 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске 22 января ночью и утром ожидается туман.