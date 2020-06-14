О режиме карантина напоминают жителям региона полицейские СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вместе с санитарными службами проводят регулярные рейды по объектам бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Цель у этих рейдов одна – напомнить о том, что карантинный режим в регионе еще действует, инфекция продолжает распространяться. Судя по последним данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, инфицированных COVID-19 в области становится только больше. Рейды же показывают, что не везде и не всеми соблюдаются меры санитарной безопасности.
По информации пресс-службы департамента полиции, участники рейдов проводят профилактические беседы с продавцами, работниками парикмахерских и других объектов сферы обслуживания. Напоминают о санитарно-эпидемиологических правилах, об ответственности за несоблюдение карантинных мер.
«В отдельных регионах вынуждены вернуться к усилению карантинных мер. В нашем городе продолжаются ограничения, связанные с режимом работы некоторых развлекательных заведений, соблюдением масочного режима, проведением массовых мероприятий», - отметил первый заместитель начальника управления полиции города Петропавловска Алибек Габдуллин.
За один день полицейские и санврачи обошли около 20 заведений города.
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