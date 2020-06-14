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О режиме карантина напоминают жителям региона полицейские СКО

14 Июня 2020 15:41
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О режиме карантина напоминают жителям региона полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вместе с санитарными службами проводят регулярные рейды по объектам бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Цель у этих рейдов одна – напомнить о том, что карантинный режим в регионе еще действует, инфекция продолжает распространяться. Судя по последним данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, инфицированных COVID-19 в области становится только больше. Рейды же показывают, что не везде и не всеми соблюдаются меры санитарной безопасности.

По информации пресс-службы департамента полиции, участники рейдов проводят профилактические беседы с продавцами, работниками парикмахерских и других объектов сферы обслуживания. Напоминают о санитарно-эпидемиологических правилах, об ответственности за несоблюдение карантинных мер.

«В отдельных регионах вынуждены вернуться к усилению карантинных мер. В нашем городе продолжаются ограничения, связанные с режимом работы некоторых развлекательных заведений, соблюдением масочного режима, проведением массовых мероприятий», - отметил первый заместитель начальника управления полиции города Петропавловска Алибек Габдуллин.

За один день полицейские и санврачи обошли около 20 заведений города.


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#Малый бизнес   #Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Безопасность   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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