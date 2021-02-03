О резервах Правительства на случай ЧС рассказал Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 39 млрд тенге на случай возникновения чрезвычайных ситуаций заложено в местных бюджетах регионов Казахстана. Об этом сообщил глава МЧС РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим законодательством объявление зоны ЧС производится местными исполнительными органами. То есть, если территория сельского округа или какого-то отдельного района, это объявляет аким района. Процедура проходит регистрацию в юстиции и в дальнейшем уже выделяется финансирование за счет местного бюджета. В случае, если денег не достаточно, то соответственно акимат области обращается уже в республиканский бюджет», - сказал министр по ЧС в ходе прямого эфира площадки Kun.kz в Facebook.

Он отметил, что на сегодня существуют резервы на случай чрезвычайной ситуации - на неотложные затраты и на ликвидацию последствий ЧС. Резервы закладываются при формировании бюджета.

«На текущий год по всем регионам, в областях заложено за счет местного бюджета порядка 39 млрд тенге на случай возникновения ЧС. У нас денег, непосредственно, связанных с ликвидацией ЧС не закладывается. У нас есть резерв Правительства. В случае необходимости мы можем обратиться по инициативе акимата из резерва Правительства выделить деньги. 39 млрд - это то, что регионы закладывают. Это не говорит о том, что все эти деньги стопроцентно израсходуется. Эти деньги несгораемые, они могут переходить на следующий год. То есть если произошла чрезвычайная ситуация, то местные исполнительные органы, оперируя денежными средствами, могут вкладывать деньги», - пояснил министр.

Также глава МЧС сообщил о планируемых противопаводковых учениях «Весна-2021» в регионах.

«Акимы являются начальниками гражданской защиты, гражданской обороны на территории. Наши начальники департаменты являются их заместителями по данному вопросу. Мы на постоянной основе проводим заседание межведомственных комиссий. 4-5 марта будет проводиться республиканские учения «Весна - 2021». Дислокация учений - город Павлодар, но проводятся учения во всех регионах. Заседание комиссии проверяет готовность сил и средств к реагированию на ЧС именно паводкового периода», - проинформировал Юрий Ильин.