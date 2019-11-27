+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О решении проблемы стоков в озеро Алаколь рассказал замакима Алматинской области

27 Ноября 2019 16:15
Поделиться:
О решении проблемы стоков в озеро Алаколь рассказал замакима Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров доложил о готовности проектно-сметной документации по проведению канализационной системы до аула Акчи на побережье Алаколя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

На удивительных пляжах озера Алаколь появятся новые объекты туризма
Что показали пробы воды на Алаколе Сточные воды в Алаколе: ведутся лабораторные исследования спецкомиссией Магзум Мирзагалиев отреагировал на слив сточных вод в озеро Алаколь

«В следующем году мы начнем монтажные работы. На сегодня тоже имеются местные канализационные сети. В целом, там и раньше решались вопросы проведения инфраструктуры. Для увеличения туристической привлекательности Алаколя была отремонтирвана дорога в Акчи и проведено освещение. Был возведен медицинский пункт. Протягивание канализационной системы – это большой проект. Мы возьмемся за него в следующем году. Вопрос находится на контроле акима области. Решены все проблемные вопросы», - сказал Серикжан Бескемпиров, отвечая на вопросы депутатов в ходе парламентских слушаний в Сенате.

Заместитель акима сообщил, что были проверены около 200 домов отдыха и исправлены все нарушения.

В свою очередь, сенатор Мухтар Кул-Мухаммед отметил необходимость принятия мер, чтобы подобные случаи впредь не повторялись.

«Вам необходимо полностью проверить все побережье. В Европе как зеницу ока берегут озера в пять-шесть раз меньше Алаколя и превращают их в привлекательные для туристов большие зоны отдыха. Это должно послужить вам уроком», - сказал он.

Отметим, ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал дело о сливах нечистот в Алаколь.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Туризм, Экология,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив