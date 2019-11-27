О решении проблемы стоков в озеро Алаколь рассказал замакима Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров доложил о готовности проектно-сметной документации по проведению канализационной системы до аула Акчи на побережье Алаколя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем году мы начнем монтажные работы. На сегодня тоже имеются местные канализационные сети. В целом, там и раньше решались вопросы проведения инфраструктуры. Для увеличения туристической привлекательности Алаколя была отремонтирвана дорога в Акчи и проведено освещение. Был возведен медицинский пункт. Протягивание канализационной системы – это большой проект. Мы возьмемся за него в следующем году. Вопрос находится на контроле акима области. Решены все проблемные вопросы», - сказал Серикжан Бескемпиров, отвечая на вопросы депутатов в ходе парламентских слушаний в Сенате.

Заместитель акима сообщил, что были проверены около 200 домов отдыха и исправлены все нарушения.

В свою очередь, сенатор Мухтар Кул-Мухаммед отметил необходимость принятия мер, чтобы подобные случаи впредь не повторялись.

«Вам необходимо полностью проверить все побережье. В Европе как зеницу ока берегут озера в пять-шесть раз меньше Алаколя и превращают их в привлекательные для туристов большие зоны отдыха. Это должно послужить вам уроком», - сказал он.

Отметим, ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал дело о сливах нечистот в Алаколь.