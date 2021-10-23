О репертуаре юбилейного сезона рассказали в драмтеатре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанском областном русском драматическом театре им. Н. Погодина открылся 135-й театральный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открыли юбилейный сезон комедией «За двумя зайцами».

Заведующий литературной частью театра Павел Рощупкин сообщил, что помимо спектакля «За двумя зайцами», ожидаются следующие премьеры: «Святой и грешный» по пьесе Михаила Варфоломеева, «Уступи место завтрашнему дню» по творчеству Виньи Дельмар.

«Премьеру спектакля «За двумя зайцами» североказахстанцы приняли очень тепло: смех и громкие аплодисменты - тому свидетельство. Комедия легкая и заряжает позитивом. Ее сюжет довольно известный: бедный цирюльник Свирид Голохвостый, скрываясь от ростовщика, выбирает план спасения - женитьбу по расчету. Но вот беда: невест - двое! Проня богата, только малопривлекательна, а Галя бедна, но хороша собой. Как выкрутится Голохвостый? Побежит за двумя «зайцами», - рассказал П. Рощупкин.

Он добавил, что праздничный вечер продолжила торжественная церемония награждения. И.о. руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов вручил директору театра Спартаку Рамазанову поздравительные адреса от министра культуры Казахстана Актоты Раимкуловой и акима области Кумара Аксакалова. Благодарственными письмами главы региона наградили режиссера Тимура Каримжанова, актрису Екатерину Майорову.

Учебные сертификаты от Российского института театрального искусства (ГИТИС) получили актрисы театра Татьяна Фомиченко, Ирина Пашкина, Ирина Полещук, Марина Черняк, Марина Залевская, Валентина Тажиева, Евгения Чумак, художественный руководитель Елена Покрас, актер, руководитель молодежной студии «Тишина закулисья» Ринат Исмаилов, актеры Ярослав Чумак и Константин Демидов.

Театру вручили денежный сертификат на поездку на XV международный фестиваль-форум русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники», который пройдет в конце октября в российском городе Саранске. Североказахстанский драмтеатр представит спектакль «Чудаки и зануды».