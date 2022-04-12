О ремонте фасадов зданий напомнил аким Костаная предпринимателям

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Нарушения архитектурного стиля и многолетнее отсутствие ремонта фасадов зданий, использование выделенных государством земель не по назначению - аким Костаная Марат Жундубаев озвучил ряд проблемных вопросов на встрече с субъектами предпринимательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Марат Жундубаев провел встречу с субъектами предпринимательства Костаная, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества местных исполнительных органов и представителей бизнес-сообщества.

Градоначальник озвучил также проблемы, связанные с нарушением архитектурного стиля зданий, где на протяжении нескольких лет не производится ремонт фасадов.

«Например, в магазине «Айналайн» по улице Амангельды нарушен архитектурный стиль здания. На протяжении нескольких лет не производился ремонт фасада здания, что нарушает общий эстетический вид города. Колледж по улице Тәуелсіздік также более 5 лет не используется по функциональному назначению, фасад здания не соответствует эстетическому виду, - озвучил примеры Марат Жундубаев. — Магазины «Министерство подарков», «Жагат», торговый дом «Али-Баба», расположенные по улице Чехова фасады зданий находятся в неприглядном состоянии (частично демонтирована обшивка здания и разрушена облицовочная плитка)».

В связи с этим, аким города поручил отделам архитектуры и градостроительства, земельных отношений совместно с местной полицейской службой города и всеми заинтересованными органами провести работу по приведению в соответствие с архитектурным и эстетическим обликом фасадов зданий и прилегающих территорий.

Поручено также выявлять самовольно установленные коммерческие объекты, субъекты предпринимательства, использующие земельные участки не по назначению.

«Отдельные предприниматели, пользуясь мерами государственной поддержки, оформляя земельные участки для реализации бизнес-проектов, годами не осваивают их, оставляя полуразрушенные строения, используя земельные участки не по целевому назначению. Есть факты самовольного занятия земельных участков, находящихся в государственной собственности, путем размещения торговых павильонов, не имея при этом правоустанавливающих документов.

По данным фактам отделу земельных отношений и отделу архитектуры дал поручение принять соответствующие меры в рамках действующего законодательства»,- подытожил М. Жундубаев.