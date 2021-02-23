О реформировании жилищной политики рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут обеспечены жильем порядка 1 миллиона семей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективная реализация жилищной политики позволит нам исполнить поручение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по доведению к 2030 году обеспеченности жильем до 30 кв. метров на 1 человека. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, представляя предвыборную программу партии «Nur Otan», поручил построить в ближайшие пять лет свыше 100 млн. кв. метров жилья. Таким образом, мы обеспечим жильем порядка миллиона семей», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что для реализации таких масштабных задач проводится реформирование жилищной политики.

«Оно предусматривает новый комплекс мер по дальнейшему повышению доступности жилья, стимулирования привлечения инвестиций частных застройщиков в строительство арендного жилья», - пояснил Аскар Мамин.

Премьер добавил, что разработаны подходы по увеличению объемов финансирования жилья на рыночных условиях.

«Основным инструментом в данной работе является созданный «Отбасы банк», который будет централизованно формировать и вести очередь нуждающихся граждан и реализовывать им льготное жилье в рамках Госпрограммы «Нурлы жер». Всего в текущем году предусмотрено сдать 17 млн. кв. метров жилья, что больше в сравнении с прошлым годом почти на 2 млн. кв. метров жилья», - заключил Аскар Мамин.