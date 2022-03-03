О реформах квазигоссектора рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о процессе реформирования квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране действует 6,4 тысячи субъектов квазигосударственного сектора. Во исполнение поручений Главы государства от 11 января 2022 года, данных на заседании Мажилиса Парламента, и от 21 января 2022 года, данных по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса, Правительством ведется работа по пересмотру понятия «субъект квазигосударственного сектора», а также реформированию субъектов квазигосударственного сектора в целом», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации поручений Главы государства», предусматривающий внесение изменения в Бюджетный кодекс в части уточнения понятия «субъект квазигосударственного сектора» с разделением производственной, социальной и иных направлений деятельности, разработан и проходит стадию согласования с заинтересованными государственными органами (срок внесения в Мажилис − июнь 2022 года).

«Также подготовлен и внесен в Администрацию Президента аналитический доклад по реформированию квазигоссектора (пересмотр подходов по учету, мониторингу и оценке эффективности управления государтвенным имуществом, обеспечению прозрачности деятельности, совершенствованию корпоративного управления, дивидендной политики), в котором учтены предложения экспертов ООН, Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте и Всемирного банка, для последующего его рассмотрения на заседании Высшего совета при Президенте по реформам, запланированного на второй квартал 2022 года», - заключил Премьер.



