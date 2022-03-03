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О реформах квазигоссектора рассказал Алихан Смаилов

3 Марта 2022 16:36
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О реформах квазигоссектора рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о процессе реформирования квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В стране действует 6,4 тысячи субъектов квазигосударственного сектора. Во исполнение поручений Главы государства от 11 января 2022 года, данных на заседании Мажилиса Парламента, и от 21 января 2022 года, данных по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса, Правительством ведется работа по пересмотру понятия «субъект квазигосударственного сектора», а также реформированию субъектов квазигосударственного сектора в целом», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации поручений Главы государства», предусматривающий внесение изменения в Бюджетный кодекс в части уточнения понятия «субъект квазигосударственного сектора» с разделением производственной, социальной и иных направлений деятельности, разработан и проходит стадию согласования с заинтересованными государственными органами (срок внесения в Мажилис − июнь 2022 года).

«Также подготовлен и внесен в Администрацию Президента аналитический доклад по реформированию квазигоссектора (пересмотр подходов по учету, мониторингу и оценке эффективности управления государтвенным имуществом, обеспечению прозрачности деятельности, совершенствованию корпоративного управления, дивидендной политики), в котором учтены предложения экспертов ООН, Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте и Всемирного банка, для последующего его рассмотрения на заседании Высшего совета при Президенте по реформам, запланированного на второй квартал 2022 года», - заключил Премьер.



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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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