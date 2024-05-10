Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов касательно проведения референдума по АЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, министра спросили о распространенной в СМИ информации о том, что референдум будет проведен в конце года.

— В средствах массовой информации постоянно появляются сообщения о том, что якобы Саткалиев заявил, что «референдум будет проведен в это время». Эта информация неверная. Я считаю, что издание должно официально извиниться! Потому что я говорил «в соответствии с законом». Я сказал, что требования и желания людей будут учтены. Глава государства принял политическое решение в этом направлении. Соответственно, мы занимаемся проведением референдума, — сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

Однако он не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду, когда говорил, что они должны извиниться.