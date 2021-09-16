О редком документе на латинице расскажут в темиртауском музее

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Экспонат месяца» в Темиртауском историко-краеведческом музее в режиме онлайн состоится открытие экспозиции «Документальные свидетели. История письменности в Казахстане в XX веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Карагандинской области смогут увидеть редкий документ, написанный на казахском языке с использованием латиницы. Это удостоверение к нагрудному знаку «XV лет Казахстана» на имя Мухаметхана Жанабергенова, выданное 10 июля 1938 года.

Мухаметхан Жанабергенов (1879–1974) – один из первостроителей КарГРЭС-1, ударник труда. Долгое время он работал бригадиром по земляным работам на строительстве плотины на реке Нуре. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Сотрудники музея также расскажут о развитии письменности на территории нашей страны.

С Х века нашей эры в Средней Азии и Казахстане применялось арабское письмо в духовных и светских школах, в официальной переписке. К XX веку недостатки арабской вязи для передачи фонетического разнообразия казахского языка стали особенно явными.

Во время Первого Всесоюзного тюркологического съезда в 1926 году было принято решение разработать новый алфавит. После многочисленных дискуссий в 1929 году был осуществлен перевод казахской письменности на латиницу. А уже в 1940 году Казахстан перешёл на кириллицу.

Сегодня история сделала новый виток. До 2025 года в Казахстане запланирован поэтапный переход на латинскую графику.