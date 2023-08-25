О реализуемых проектах для улучшения качества теплоснабжения рассказал аким Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Караганды Мейрам Кожухов продолжает объезды города в рамках подготовки к отопительному сезону, передает МИА «Казинформ».

«Еще весной приступили к одному из важнейших и необходимых проектов – реконструкции участка тепломагистрали М10 (от павильона 10.1 расположенного в мкр. Таугуль до павильона 10.2 расположенного по ул. Муканова) протяженностью 2,5 км. Конечно, многим слова – проект или М-10 ни о чем не говорят, но если коротко, без этого проекта весь юг в ближайшем будущем останется без тепла. Для ясности, лучше сказать, что это нам даст. Юго-Восток активно застраивается, новые объекты в будущем будут подключатся к системе центрального отопления, и чтобы обеспечить бесперебойным, качественным теплом микрорайоны «Степной-1», «Степной-2», «Степной-3», «Степной-4», «Гульдер-1», «Гульдер-2», «Кен-Дала», «Панель-Центр» и строящиеся объекты Юго-Восточного жилого района от ТЭЦ-3 мы и делаем реконструкцию. То есть, улучшатся гидравлические параметры в данном районе, улучшится качество теплоснабжения, аварийность снизится до 0», - сообщил градоначальник.

Он отметил, что на сегодня работы выполнены на 1,1 км участка, до конца сезона строительных работ планируем сделать 1,9 км, а окончательно завершим уже в следующем году.

«Еще один проект, о котором хочу рассказать – реконструкция тепломагистрали в сторону Пришахтинска и Сортировки от ТЭЦ3. Здесь стоит отметить – данная тепломагистраль была введена в эксплуатацию 41 год назад - в 1982 году, и ни разу здесь не проводился капитальный ремонт, была лишь необходимая аварийная замена. Только за последний год на этом участке возникло около 90 дефектов. После всех работ в Пришахтинске и Сортировке будет безаварийная подача тепла и новые подключенные дома в Шахтерском поселке. Также второй проект реконструкция тепломагистрали в сторону Пришахтинска и сортировке от ТЭЦ 3 двухгодичный - в этом и следующем году», - добавил М. Кожухов.