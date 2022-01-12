О реализации программы повышения доходов населения рассказал Алибек Куантыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о реализации программы повышения доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главой государства в ходе выступления в Мажилисе Парламента 11 января текущего года даны поручения по комплексному улучшению социально-экономической ситуации в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу повышения доходов населения.

«По программе повышения доходов населения. Для формирования программы предлагается проработка с госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных категорий граждан и другие мероприятия», - сообщил во время заседания Правительства Алибек Куантыров.

По вопросу кардинального снижения нагрузки на бизнес, министр отметил, что в рамках реализации Закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности будет проведен полный пересмотр всего массива государственного регулирования.

Также Алибек Куантыров рассказал о мерах по укреплению доходной части бюджета.

«Во-первых, получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов», - отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что новые министры принесли присягу в Правительстве РК.