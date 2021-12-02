+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О реализации программы «Elorda Korshiler» рассказали в столичном Центре ОСИ

2 Декабря 2021 22:50
Поделиться:
О реализации программы «Elorda Korshiler» рассказали в столичном Центре ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработана городская программа по созданию реестра домов, требующих проведения частичного капитального ремонта «Elorda Korshiler». Об условиях участия в ней и целях ее реализации на онлайн-брифинге проинформировала руководитель Центра ОСИ города Нур-Султан Гульвира Абетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме
Более 91 млрд тенге выплатил акимат перевозчикам Алматы
Мюзикл «Шәмші» представили в Нур-Султане Попытался остановить пьяного водителя большегруза: за жизнь полицейского борются врачи Как уберечься от гриппа - рекомендации врачей

Elorda Korshiler – городская программа по развитию многоквартирного жилого дома собственниками имущества квартир и нежилых помещений.

«Программа действует для домов, где создан совет дома и определена одна из форм управления – объединение собственников имущества или простое товарищество. Главная задача – объединиться всем соседям вокруг общих вопросов своего дома. Программа «Elorda Korshiler» ориентирована на развитие добрососедских отношений для решения вопросов по управлению и содержанию жилого дома собственниками имущества», - пояснила Гульвира Абетова.

По ее словам, одна из причин некачественного содержания и растраты денежных средств, которые граждане выплачивают ежемесячно, – равнодушные собственники. Поэтому собрание собственников квартир и нежилых помещений – единственный эффективный инструмент по решению вопросов, связанных с управлением общедомовым имуществом.

В рамках программы «Elorda Korshiler» будет сформирован единый реестр многоквартирных жилых домов для проведения оценки по затратам на капитальные виды работ (крыша, фасад, инженерные системы, благоустройство).

«Программа будет проходить в несколько этапов. Первый этап - сформировать реестр по потребностям дома от самих собственников. О последующих этапах будем рассказывать по мере реализации первого этапа. Вкратце после формирования реестра будет составлена аналитика и рабочая группа для вынесения к рассмотрению на маслихат города», - добавила руководитель городского Центра ОСИ.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат   #Жилье   #Видео  
Поделиться:
Новости по теме
Более 91 млрд тенге выплатил акимат перевозчикам Алматы
Мюзикл «Шәмші» представили в Нур-Султане
Попытался остановить пьяного водителя большегруза: за жизнь полицейского борются врачи
Как уберечься от гриппа - рекомендации врачей
Популярное
1 Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
2 Когда запустят новые станции метро в Алматы
3 Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
4 Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
5 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Парня и девушку сбили в Семее
Читайте также
Как уберечься от гриппа - рекомендации врачей
Проблема свыше 7 тысяч столичных дольщиков решится до конца 2021 года
Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Парня и девушку сбили в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив