О реализации программы «Elorda Korshiler» рассказали в столичном Центре ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработана городская программа по созданию реестра домов, требующих проведения частичного капитального ремонта «Elorda Korshiler». Об условиях участия в ней и целях ее реализации на онлайн-брифинге проинформировала руководитель Центра ОСИ города Нур-Султан Гульвира Абетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Elorda Korshiler – городская программа по развитию многоквартирного жилого дома собственниками имущества квартир и нежилых помещений.

«Программа действует для домов, где создан совет дома и определена одна из форм управления – объединение собственников имущества или простое товарищество. Главная задача – объединиться всем соседям вокруг общих вопросов своего дома. Программа «Elorda Korshiler» ориентирована на развитие добрососедских отношений для решения вопросов по управлению и содержанию жилого дома собственниками имущества», - пояснила Гульвира Абетова.

По ее словам, одна из причин некачественного содержания и растраты денежных средств, которые граждане выплачивают ежемесячно, – равнодушные собственники. Поэтому собрание собственников квартир и нежилых помещений – единственный эффективный инструмент по решению вопросов, связанных с управлением общедомовым имуществом.

В рамках программы «Elorda Korshiler» будет сформирован единый реестр многоквартирных жилых домов для проведения оценки по затратам на капитальные виды работ (крыша, фасад, инженерные системы, благоустройство).

«Программа будет проходить в несколько этапов. Первый этап - сформировать реестр по потребностям дома от самих собственников. О последующих этапах будем рассказывать по мере реализации первого этапа. Вкратце после формирования реестра будет составлена аналитика и рабочая группа для вынесения к рассмотрению на маслихат города», - добавила руководитель городского Центра ОСИ.



