О реализации поставленных в Послании задач рассказали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Актив Карагандинской области обсудил решение задач, поставленных Президентом в Послании «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны». Встреча прошла под председательством главы региона Жениса Касымбека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Согласно поручению Главы государства, продолжится работа по диверсификации экономики. Караганду планируется развивать как логистический центр, а моногорода получат новое дыхание благодаря стратегии запуска в них современных производств.

К 2025 году в области планируется модернизация и обновление порядка 10 предприятий в рамках индустрии 4.0, а также запуск ряда инновационных проектов. На встрече отметили возможность создания территорий опережающего развития в Темиртау и Сарани, Жезказгане и Балхаше.

В сельском хозяйстве аким области поручил усилить работу по обводнению пастбищных угодий и восстановлению деградированных земель.

На встрече рассказали о мерах по исполнению поручений в социальной сфере. До 2025 года запланирована модернизация 299 сельских школ. Для повышения качества обучения в школах реализуется проект «Оқуға құштар мектеп».

В колледжах подготовку специалистов организуют с учётом требований рынка труда. Только в этом учебном году открыли 10 новых специальностей.

Показатель обеспеченности водой городов и сел области в связи с Посланием Главы государства планируется довести с нынешних 96,3% до 100% к 2025 году. Только в этом году реализуется 35 проектов по строительству водопроводных и канализационных сетей. К концу 2021 года ожидается увеличение охвата до 97%.

На активе коснулись и инициативы создания Единой геологической службы.

«Карагандинская область таит в своих недрах практически всю таблицу Менделеева, благодаря чему наш регион остаётся инвестиционно привлекательной территорией. Геологическая служба, оказывая комплексную сервисную поддержку инвесторам, поспособствует созданию цифрового банка данных о недрах, что привлечёт новые инвестиции и обеспечит дальнейшее развитие горнодобывающего и обрабатывающего сектора области», - отметил Женис Касымбек.

В ближайшее время будет принят план реализации Послания Президента, с конкретными мерами по повышению качества жизни жителей области.



